Очередной гол Левандовски и отраженный пенальти Нойера в видеообзоре матча Бавария – Унион Берлин

В 9-м туре Бундеслиги мюнхенская Бавария одержала нелегкую победу над новичком элитного немецкого дивизиона.

Команда Нико Ковача забила быстрый гол – на 13-й минуте отличился Павар. На следующее взятия ворот зрителям пришлось ждать до 53-й минуты, когда Роберт Левандовски забил свой 12-й гол в чемпионате и оторвался от преследователей в бомбардирской гонке. Уже через 5 минут гости имели прекрасную возможность сократить отставание в счете, но с ударом Себастьяна Андерссона с пенальти справился Нойер. Унион все таки смог забить: на 86-й минуте арбитр назначил еще один пенальти в ворота Баварии, который реализовал Польтер.

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Напомним, после 9 туров Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.