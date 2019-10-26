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Очередной гол Левандовски и отраженный пенальти Нойера в видеообзоре матча Бавария – Унион Берлин

26 октября 22:42 15 Читати українською
Очередной гол Левандовски и отраженный пенальти Нойера в видеообзоре матча Бавария – Унион Берлин
Роберт Левандовски / Bild

В 9-м туре Бундеслиги мюнхенская Бавария одержала нелегкую победу над новичком элитного немецкого дивизиона.

13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Левандовски
 
Себастіан Польтер 86’
13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Левандовски
86’ Себастіан Польтер

Команда Нико Ковача забила быстрый гол – на 13-й минуте отличился Павар. На следующее взятия ворот зрителям пришлось ждать до 53-й минуты, когда Роберт Левандовски забил свой 12-й гол в чемпионате и оторвался от преследователей в бомбардирской гонке. Уже через 5 минут гости имели прекрасную возможность сократить отставание в счете, но с ударом Себастьяна Андерссона с пенальти справился Нойер. Унион все таки смог забить: на 86-й минуте арбитр назначил еще один пенальти в ворота Баварии, который реализовал Польтер.

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Напомним, после 9 туров Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Видеоновости Бавария - Унион Берлин Бавария Бавария Унион Берлин Унион Берлин Роберт Левандовски Роберт Левандовски Мануэль Нойер Мануэль Нойер Германия
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