Очередной гол Холанда в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 0:2

Боруссия Дортмунд одолела Вердер (2:0) в 23 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Команде Люсьена Фавра пришлось изрядно постараться, чтобы пробить Павленку. Голкипер и оборона Вердера устояли в первом тайме, однако второй начался для них крайне неудачно.

Боруссия Д одолела Вердер, Кельн уничтожил Герту, Боруссия М упустила победу над Хоффенхаймом: 23 тур, суббота

Центрбек Загаду остался без опеки и вколотил мяч в сетку после подачи Санчо с углового. Эрлинг Холанд также решил не молчать и уже через 14 минут удвоил преимущество "шмелей" – четвертый гол неудержимого норвежца в трех последних матчах. Боруссия спокойно довела встречу до победы, сэкономив немало сил в последние полчаса.