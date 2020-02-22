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Очередной гол Холанда в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 0:2

20:53 11 Читати українською
Очередной гол Холанда в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 0:2
Эрлинг Холанд / Твиттер Боруссии Дортмунд

Боруссия Дортмунд одолела Вердер (2:0) в 23 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

 
Дан-Аксель Загаду 52’
Эрлинг Холанд 66’
52’ Дан-Аксель Загаду
66’ Эрлинг Холанд

Команде Люсьена Фавра пришлось изрядно постараться, чтобы пробить Павленку. Голкипер и оборона Вердера устояли в первом тайме, однако второй начался для них крайне неудачно.

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Центрбек Загаду остался без опеки и вколотил мяч в сетку после подачи Санчо с углового. Эрлинг Холанд также решил не молчать и уже через 14 минут удвоил преимущество "шмелей" – четвертый гол неудержимого норвежца в трех последних матчах. Боруссия спокойно довела встречу до победы, сэкономив немало сил в последние полчаса.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вердер Вердер Германия Видеоновости Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Вердер - Боруссия Дортмунд
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