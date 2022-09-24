Очередной гол Холанда в видеообзоре матча Словения – Норвегия – 2:1
Словения вырвала победу над Норвегией в 5-м туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Лига наций, 5 тур. Дивизион B
Словения – Норвегия – 2:1
Голы: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47
Команды провели равный первый тайм, но после перерыва раззабивались. Открыл счет Холанд после обрезки защитников. Безудержный Эрлинг принял участие во всех 7 голах норвежцев этого сезона Лиги наций – 6 мячей и один ассист.
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Однако словенцы не сложили оружие и вырвали первую победу. Положительный результат обеспечили голы Шпорара и Шешко. Норвегия, несмотря на поражение, осталась на вершине группы В4.