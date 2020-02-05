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Очередной гол Холанда и дебютная "конфетка" Рейны в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 3: 2

07:30 91 Читати українською
Очередной гол Холанда и дебютная "конфетка" Рейны в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 3: 2
Вердер – Боруссия Д – видео голов и обзор матча / Фото ФК Боруссия Д

Вердер неожиданно переиграл дортмундскую Боруссию в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

 

Кубок Германии, 1/8 финала

Вердер – Боруссия Д – 3:2

Голы: Зельке, 16 Биттенкур, 30 Рашица, 70 – Холанд, 67, Рейна, 78

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Вердер еще до перерыва сумел отличиться двумя быстрыми мячами в воротах соперника.

Эрлинг Холланд взялся спасать ситуацию во втором тайме и сумел отквитать один мяч, однако соперник почти сразу забил третий раз. 17-летний хавбек "шмелей" Джованни Рейна фантастическим ударом сократил отставание к минимуму, но на ничью дортмундцев не хватило

Вердер забрал путевку в четвертьфинал.

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