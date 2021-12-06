Одесситы открыли счет на 12-й минуте, когда Исаенко замкнул высоченную подачу Кузыка. Пихаленок очень быстро восстановил равновесие, мощно пробив в нижний угол ворот Кучерука.

СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третью позицию

После перерыва забивал только СК Днепр-1. Довбик четко реализовал пенальти за фол Путри против Джурасека – 13-й гол лучшего бомбардира УПЛ. Вскоре Артем добавил еще и ассист на Игнатенко, который снял все вопросы о победителе – 3:1.