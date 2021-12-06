Очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Черноморец – 3:1
22:14 - Читати українською
СК Днепр-1 одолел Черноморец в 17-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
64’ Артем Довбик
72’ Даниил Игнатенко
Евгений Исаенко 12’
12’ Евгений Исаенко
64’ Артем Довбик
72’ Даниил Игнатенко
Одесситы открыли счет на 12-й минуте, когда Исаенко замкнул высоченную подачу Кузыка. Пихаленок очень быстро восстановил равновесие, мощно пробив в нижний угол ворот Кучерука.
СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третью позицию
После перерыва забивал только СК Днепр-1. Довбик четко реализовал пенальти за фол Путри против Джурасека – 13-й гол лучшего бомбардира УПЛ. Вскоре Артем добавил еще и ассист на Игнатенко, который снял все вопросы о победителе – 3:1.
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