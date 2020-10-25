За первые 8 минут команды успели забить по голу. Балан отличился после углового, а Бондаренко – выстрелом метров с 15-ти. Позже Артем оформил дубль, но рефери зафиксировал фол против голкипера и не засчитал второй мяч. Воспитанник Шахтера, играющий за азовцев на правах аренды, в нынешнем сезоне забил уже 3 мяча в семи матчах.

Ингулец расписал ничью с Мариуполем в матче с двумя отменёнными голами

После этого матча Ингулец набрал пять очков, оставшись на одиннадцатой позиции в турнирной таблице – петровчане до сих пор не знают вкуса побед в УПЛ. Мариуполь, имея в активе одиннадцать зачетных баллов, держится на шестой строчке.