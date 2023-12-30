Очередной антирекорд Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча против Ноттингем Форест – 1:2
23:02 - Читати українською
Ноттингем Форест обыграл Манчестер Юнайтед в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
64’ Николас Домингес
Маркус Рашфорд 78’
64’ Николас Домингес
78’ Маркус Рашфорд
Подопечные Эрика Тэн Хага в последнем мате года лишь подтвердили, что команда находится в глубоком кризисе. Сегодня долго на табло горели нули, а затем забил Ноттингем. Гарначо помог Рашфорду восстановить паритет, но последнее слово было за "лесниками".
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Это 9-е поражение Манчестер Юнайтед за 20 туров нынешнего сезона АПЛ. Манкунианцы никогда так плохо не начинали кампанию. В последний раз подобное случалось еще в сезоне 1989/90, когда АПЛ еще даже не существовало.
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