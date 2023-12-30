Подопечные Эрика Тэн Хага в последнем мате года лишь подтвердили, что команда находится в глубоком кризисе. Сегодня долго на табло горели нули, а затем забил Ноттингем. Гарначо помог Рашфорду восстановить паритет, но последнее слово было за "лесниками".

Ноттингем победил Манчестер Юнайтед – "дьяволы" выдали 4-е худшее выступление в году за всю клубную историю

Это 9-е поражение Манчестер Юнайтед за 20 туров нынешнего сезона АПЛ. Манкунианцы никогда так плохо не начинали кампанию. В последний раз подобное случалось еще в сезоне 1989/90, когда АПЛ еще даже не существовало.