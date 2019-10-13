Очередное уверенное выступление сборной Бельгии в видеообзоре победы над Казахстаном – 2:0

Бельгийцы не имели проблем в гостевом матче отбора на Евро-2020 против сборной Казахстана. Смотрите обзор игры Казахстан – Бельгия на сайте "Футбол 24".

Команда Роберто Мартинеса продолжает уверенно идти без потери очков в группе І.

Евро-2020, квалификация: Бельгия одолела Казахстан и другие результаты (LIVE)

Бельгийцы легко создавали моменты у ворот хозяев, однако Казахстан смог избежать разгрома благодаря нескольким сейвам Дмитрия Непогодова и расслабленности "красных дьяволов". В конце концов, все завершилось скромными 2:0 – по одному голу отметились Миши Батшуаи и Тома Менье.

Мартинес нашел один недостаток в игре сборной Бельгии против Казахстана

Напомним, что Бельгия еще раньше обеспечила себе выход в основную часть Евро, поэтому матчи заключительного этапа отбора станут для команды Мартинеса полутоварищескими