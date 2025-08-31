Команда Гвардиолы проиграла Брайтону со счетом 1:2, потерпев второе поражение подряд в трех матчах и продолжив спад в чемпионате. "Горожане" хорошо начали матч: они владели преимуществом и создали несколько голевых моментов. Холанд упустил две великолепные возможности, прежде чем забить на 34-й минуте: Мармуш прорвался сквозь оборону и вывел норвежца на удар, а тот перебросил мяч через вратаря. Гол, который восстановил справедливость в матче.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Вест Хэм шокировал разгромом Ноттингема

Однако во втором тайме Манчестер Сити полностью исчез из игры. Брайтон доминировал благодаря тому, что Митома активизировал игру на левом фланге атаки. Хозяева поля явно были лучше и сравняли счет благодаря ошибке Матеуса Нуньеса, который "привез" пенальти и позволил Джеймсу Милнеру забить: ветеран Брайтона, который теперь носит на спине 20-й номер, посвятил гол Диогу Жоти.

В конце концов Брайтон одержал победу на 88-й минуте благодаря великолепному голу Груды после передачи Митомы.