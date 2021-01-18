Манчестер Сити не имел никаких проблем с Кристал Пэлас в 19 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

В первом тайме хозяева ограничились точным ударом Стоунза. Этот гол стал для центрбека первым за 4,5 года выступлений в составе Манчестер Сити.

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Вторая половина превратилась в избиение Кристал Пэлас. Стоунз на радостях оформил дубль, а Гюндоган и Стерлинг добавили еще по голу. 4:0 – Зинченко и компания выиграли седьмой матч подряд во всех турнирах.