В поединке 26-го тура чемпионата Украины Полесье на выезде сыграло в ничью с Колосом (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Украинская Премьер-лига, 26-й тур

Колос – Полесье – 1:1

Голы: Сарапий, 46 – Великан, 56

Колос упустил победу над Полесьем в компенсированное время после спорного решения VAR

Колос забрал очки у Полесья в домашнем матче 26-тура чемпионата Украины. Несмотря на неплохой результат, ковалевцы в компенсированное время едва не вырвали важные три очка для борьбы за выживание в УПЛ.

Но гол Ковталюка был отменен после просмотра VAR и в итоге матч закончился со счетом 1:1.