Украденный гол Колоса в видеообзоре матча с Полесьем – 1:1
27 апреля 20:18 - Читати українською
В поединке 26-го тура чемпионата Украины Полесье на выезде сыграло в ничью с Колосом (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Украинская Премьер-лига, 26-й тур
Колос – Полесье – 1:1
Голы: Сарапий, 46 – Великан, 56
Колос упустил победу над Полесьем в компенсированное время после спорного решения VAR
Колос забрал очки у Полесья в домашнем матче 26-тура чемпионата Украины. Несмотря на неплохой результат, ковалевцы в компенсированное время едва не вырвали важные три очка для борьбы за выживание в УПЛ.
Но гол Ковталюка был отменен после просмотра VAR и в итоге матч закончился со счетом 1:1.
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