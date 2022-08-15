Товарищеский матч

Шахтер – Аль-Фатех – 1:3

Голы: Мудрик, 29 – Куева, 38 (пен), Аль-Харби, 80, Валера, 80+2

Шахтер основным составом проиграл Аль-Фатеху – слабо в атаке, ужасно в обороне, домашнее задание для Йовичевича

Шахтер еще до середины первого тайма мог "гореть" 0:2, но игроки Аль-Фатеха "благодаря" своему мастерству прощали "горняков". Зато первый по-настоящему опасный момент удалось реализовать украинцам: Тотовицкий отдал разрезную передачу на Мудрика, Михаил опередил защитника, ворвался в штрафную, обыграл голкипера, который практически падал ему в ноги и с острого угла открыл счет. Еще до перерыва Аль-Фатех сумел сравнять: Михайличенко завалил соперника и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Куева.

После отдыха саудовцы добавили и лишь самоотверженная игра Трубина спасала подопечных Йовичевича от разгрома. В конце матча экс-команда Максима Коваля все-таки реализовала свое преимущество, забив два гола в течение 2 минут. Сначала, после навеса с углового, кипер Шахтера пропустил бабочку между ног, а впоследствии соперники разорвали защиту и забили из пределов штрафной.

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