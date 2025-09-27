Эпицентр создал момент уже на первой минуте – Себерио после подачи углового пробил рядом со штангой. На 33-й минуте Мороз сделал сброс после навеса, а дальше тот же Себерио эффектно замкнул мяч в ворота.

Кудривка одержала волевую победу над Эпицентром, поднявшись в топ-6 УПЛ – команда Нагорняка осталась в зоне вылета

Уже во втором тайме Кудривка сравняла счет после дальнего удара Думанюка. Гости могли снова выйти вперед, но Борячук головой попал в штангу, а голкипер хозяев несколько раз спасал свою команду. На 83-й минуте Григоращук сфолил в собственной штрафной. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Тотовицкий. Кудривка одержала минимальную победу.

Феномен Колоса: как недавний претендент на вылет оказался рядом с Динамо и Шахтером