Руководство Баварии пожинает плоды своих импульсивных решений. Абсурдное увольнение Нагельсманна в Мюнхене мотивировали желанием придать команде импульс для борьбы за все трофеи. Томас Тухель уже вылетел из Кубка Германии и ЛЧ, а сегодня потерял лидерство в Бундеслиге.

Бавария сенсационно уступила Майнцу – Тухель снова не выиграл и рискует потерять лидерство

Матч против Майнца начинался для Баварии даже очень неплохо. Садио Мане открыл счет, откликнувшись на подачу Канселу. Вот только развить успех не удалось, а после перерыва хозяева буквально разорвали оборону мюнхенцев. Эта победа может помочь Майнцу в борьбе за попадание в еврокубки и уже помогла дортмундской Боруссии выйти на первое место.