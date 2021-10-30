Очередная победа Арсенала и безумный сейв Ремсдейла в видеообзоре матча против Лестера – 2:0
17:35 - Читати українською
Лестер уступил Арсеналу в рамках 10-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор мата на "Футбол 24".
завершено
Габриэл 5’
Эмиль Смит-Роу 18’
5’ Габриэл
18’ Эмиль Смит-Роу
Гости очень быстро одердали преимущество. Уже на 5-й минуте Габриэл замкнул подачу с углового, а вскоре Смит-Роу удвоил преимущество. Лестер пытался отвечать, но Ремсдейл действовал безупречно. Как вот в моменте после удара Мэддисона со штрафного.
Арсенал уверенно победил Лестер и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов
Благодаря этой победе Арсенал сумел набрать 17 очков и только из-за худших дополнительных показателей не поднялся в зону Лиги чемпионов. У Лестера осталось 14 пунктов и 10-я позиция.
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