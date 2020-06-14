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Очередная неудача Шальке и потеря очков Байером в видеообзоре матча дня в Бундеслиге

14 июня 22:51 9 Читати українською
Очередная неудача Шальке и потеря очков Байером в видеообзоре матча дня в Бундеслиге
Шальке – Байер / твиттер Шальке

Шальке из Гельзенкирхена и леверкузенский Байер не выявили сильнейшего в поединке 31-го тура чемпионата Германии. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

51’ Даниель Калиджури
 
Хуан Миранда 81’
51’ Даниель Калиджури
81’ Хуан Миранда

Победа в отчетном матче была необходима обоим коллективам – хозяева не побеждали в течение 12-ти матчей, а гости ведут борьбу с Боруссией М за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Однако, первый тайм голов не принес.

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Голы появились после перерыва. Счет открыли игроки Шальке, когда на 51-й минуте Даниэль Калиджури реализовал пенальти за игру рукой кого-то из защитников Леверкузена. "Фармацевты" едва не отыгрались уже минуту спустя, но Нюбель парировал удар Амири.

Однако и он не спас "кобальтовых" на 81-й минуте. Хуан Миранда так сильно пытался помешать Паулиньо замкнуть прострел, что сам срезал мяч в собственные ворота. Итак, 1:1 – в пользу конкурентов обеих команд.

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Германия Шальке - Байер Байер Байер Шальке Шальке Видеоновости
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