Очередная неудача Шальке и потеря очков Байером в видеообзоре матча дня в Бундеслиге

Шальке из Гельзенкирхена и леверкузенский Байер не выявили сильнейшего в поединке 31-го тура чемпионата Германии. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

Победа в отчетном матче была необходима обоим коллективам – хозяева не побеждали в течение 12-ти матчей, а гости ведут борьбу с Боруссией М за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Однако, первый тайм голов не принес.

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Голы появились после перерыва. Счет открыли игроки Шальке, когда на 51-й минуте Даниэль Калиджури реализовал пенальти за игру рукой кого-то из защитников Леверкузена. "Фармацевты" едва не отыгрались уже минуту спустя, но Нюбель парировал удар Амири.

Однако и он не спас "кобальтовых" на 81-й минуте. Хуан Миранда так сильно пытался помешать Паулиньо замкнуть прострел, что сам срезал мяч в собственные ворота. Итак, 1:1 – в пользу конкурентов обеих команд.

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