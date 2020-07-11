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Очередная неудача кризисного Лацио в видеообзоре матча против Сассуоло

11 июля 23:25 - Читати українською
Очередная неудача кризисного Лацио в видеообзоре матча против Сассуоло
Капуто празднует победу / AFP

В рамках 32-го тура итальянской Серии А римский Лацио на своем поле проиграл Сассуоло (1:2). Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений встречи.

34’ Луис Альберто
 
Джакомо Распадорі 52’
Франческо Капуто 90+2’
34’ Луис Альберто
52’ Джакомо Распадорі
90+2’ Франческо Капуто

"Орлы" открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте Луис Альберто в дуэте с защитником курьезным парашютом завершил фланговый прорыв партнера по команде.

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Но вторая половина оказалась за "нероверди". На 52-й минуте Капуто выложил мяч под удар Джакомо Распадори, а тот спокойно переиграл голкипера в ближнем бою. А уже в добавленное арбитром время сам Франческо на дальней штанге подправил "полосатого" после удара головой в исполнении Феррари.

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Теги
Италия Видеоновости Лацио - Сассуоло Лацио Лацио Сассуоло Сассуоло
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