Очередная неудача кризисного Лацио в видеообзоре матча против Сассуоло

В рамках 32-го тура итальянской Серии А римский Лацио на своем поле проиграл Сассуоло (1:2). Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений встречи.

"Орлы" открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте Луис Альберто в дуэте с защитником курьезным парашютом завершил фланговый прорыв партнера по команде.

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Но вторая половина оказалась за "нероверди". На 52-й минуте Капуто выложил мяч под удар Джакомо Распадори, а тот спокойно переиграл голкипера в ближнем бою. А уже в добавленное арбитром время сам Франческо на дальней штанге подправил "полосатого" после удара головой в исполнении Феррари.

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