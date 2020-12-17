Очередная феерия команды Бьелсы в видеообзоре матча Лидс – Ньюкасл – 5:2
06:00 - Читати українською
Лидс разгромил Ньюкасл в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
36’ Патрик Бэмфорд
61’ Родриго Морено
78’ Стюарт Даллас
85’ Эзган Алиоски
88’ Джек Харрисон
Джеф Хендрик 26’
Киран Кларк 65’
26’ Джеф Хендрик
36’ Патрик Бэмфорд
61’ Родриго Морено
65’ Киран Кларк
78’ Стюарт Даллас
85’ Эзган Алиоски
88’ Джек Харрисон
В первом тайме команды обменялись голами – у подопечных Марсело Бьелсы отличился Бэмфорд, а у "сорок" – Хендрик. Неистовство началось после перерыва, когда команды забили еще 5 мячей. Правда, четыре из них из своих ворот были вынуждены доставать гости.
Арсенал расписал боевую ничью с Саутгемптоном, Эвертон уверенно победил Лестер, Лидс разгромил Ньюкасл
После этой победы Лидс набрал 17 зачетных пунктов и сравнялся по этому показателю с Ньюкаслом – команды занимают 13 и 14 места в турнирной таблице АПЛ соответственно.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter