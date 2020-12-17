В первом тайме команды обменялись голами – у подопечных Марсело Бьелсы отличился Бэмфорд, а у "сорок" – Хендрик. Неистовство началось после перерыва, когда команды забили еще 5 мячей. Правда, четыре из них из своих ворот были вынуждены доставать гости.

Арсенал расписал боевую ничью с Саутгемптоном, Эвертон уверенно победил Лестер, Лидс разгромил Ньюкасл

После этой победы Лидс набрал 17 зачетных пунктов и сравнялся по этому показателю с Ньюкаслом – команды занимают 13 и 14 места в турнирной таблице АПЛ соответственно.