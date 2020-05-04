"Очень жестоко для Ливерпуля", – Льорис оценил вариант досрочного завершения сезона

Капитан Тоттенхэма Уго Льорис сохраняет оптимизм, что текущий сезон АПЛ все же удастся доиграть.

"Мы в ситуации, когда каждый хочет доиграть сезон и решить все на поле. Если АПЛ завершится, как есть сейчас – за 9 туров до финиша, это будет ужасно. Также это будет очень жестоко для Ливерпуля, учитывая его отрыв на вершине таблицы (25 очков, – прим). Они почти стали чемпионами.

Весь новый сезон АПЛ может состояться без зрителей

У всех будет ощущение незаконченного дела. А мы как раз переходили к самой интересной фазе сезона, к самым увлекательным матчам. Никто не хочет, чтобы все сейчас завершилось.

Футбол без зрителей – не футбол. Будет очень странно играть при пустых трибунах. Такой футбол не интересен, нет эмоций. Впрочем, есть серьезные экономические проблемы. Нужно найти компромисс между безопасностью для здоровья людей и необходимостью завершить сезон", – сказал Льорис в интервью L'Equipe.

АПЛ планируют возобновить в июне, но точной даты, как и проработанного плана, до сих пор нет.

Самые дорогие клубы АПЛ – сенсационный лидер, а Ливерпуль даже не в топ-3 с огромным отставанием