"Но он парень, у которого все получается, потому что если мы проанализируем, сколько голов он забил, то их будет очень много. Он игрок, который всегда отдает всего себя. Его товарищи по команде должны понять, какой его потенциал, потому что я убежден, что он еще не раскрыл его.

"Все хотят от меня большего": Довбик прокомментировал победный гол в ворота Фиорентины

Он очень застенчивый парень, мало говорит и еще плохо знает итальянский. В течение десяти дней я видел, как он время от времени улыбается, а это очень важно. Я даже не видел, как он радовался, он никогда этого не делал", – приводит слова Раньери Il Romanista.

Напомним, Артем Довбик забил победный мяч Ромы в матче 35-го тура Серии А против Фиорентины (1:0). В текущем сезоне украинский нападающий провел 44 матча за клуб, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт Довбика с римлянами рассчитан до 2029 года.

К слову, сейчас Рома занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 63-мя очками.

Рома благодаря голу Довбика ворвалась в зону Лиги чемпионов – только трое лучше украинца