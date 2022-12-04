"Очень трудно с этим смириться": тренер США дал печальный комментарий после вылета из ЧМ-2022
Наставник американцев Грег Бехалтер попытался поддержать подопечных после поражения Нидерландам (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.
"Сегодня мы потерпели неудачу, но не из-за отсутствия попыток и усилий. Думаю, ребята вложили в эту игру все, что имели. К сожалению, мы ее проиграли.
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Очень тяжело с этим смириться. Это такая хорошая группа ребят, очень сплоченная. Я горжусь ими. Нечасто бывает такая связь между товарищами по команде, персоналом и всеми. Очень горжусь этим коллективом, но горько разочарован сегодняшним результатом.
Думаю, что мы добились определенного прогресса. Знаете, я думаю, когда люди смотрят на нашу команду, они видят четкую идентичность, они видят ребят, которые выходят и борются друг за друга. Они видят талант на поле. Итак, мы добились прогресса. Но в этот вечер мы потерпели неудачу", – цитирует Бехалтера Daily Mail.
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