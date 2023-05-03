"Думаю, что Металлист 1925 не вылетит. Тяжело выглядела команда на старте, но сейчас начала набирать очки, поэтому может и не вылететь.

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По-моему, сейчас основной претендент на вылет – это Львов. Очень тяжело будет ему вылезти. Насколько я понимаю, они там просматривают разные варианты – может, даже подать заявку, чтобы попытаться увеличить количество команд в УПЛ на следующий сезон. Но я не верю, что это произойдет. Думаю, Львов вылетит из УПЛ, и это остановит его путь в украинском футболе на определенный период.

Рух и Металлист разыграют кто будет вторым, а кто будет играть в переходных матчах. Еще одна позиция в переходных поединках – там может быть и Минай, и еще несколько клубов. Многие команды еще могут там оказаться.

Что касается Руха, то они не прекратят существование в случае вылета. Там хорошая команда U-19, школа, академия, потому какой смысл прекращать? Выстроена вся система. Вылетят – будут играть в Первой лиге", – рассказал Цыганык в эфире Циганик Live.

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