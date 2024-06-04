“Очень тяжелая игра, сильный соперник, индивидуально сильные игроки. Играли в пять защитников, чтобы не давать им пространства. Старались их накрывать на своей половине.

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Мы имели хорошие контратаки, вингеры хорошо выбегали, создавали моменты, но где-то не хватило реализации, точного удара, точной передачи в конце. Но мы имеем время подготовиться к Евро. Думаю, все будет хорошо.

Мы реализовали идею тренерского штаба на поле, хорошо передвигались, компактно играли. Думаю, план на игру мы выполнили. У нас впереди еще две товарищеские игры, мы набираем кондиции. Впрочем, это время быстро пролетит, поэтому нужно ежедневно работать на максимум, чтобы подойти к Евро в хорошем состоянии. Я хорошо себя чувствую и очень хочу сыграть на Евро", – резюмировал Шапаренко в комментарии MEGOGO.

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