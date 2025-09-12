"Я считаю, что приход Брагару в Полесье может быть уместным только при одном из двух условий. Первое условие, оно уже не сбылось. Если бы Назаренко ушел в Шахтер, тогда мы понимаем, что слева остаются Велетень и Брагару как два основных конкурента. Хотя там есть еще Борис Крушинский, но он на травме. Ну и Гонсалвеш, мы понимаем все, что его уже списали.

Второе условие, если Брагару будет рассматриваться как фланговый защитник, преимущественно все же левого, хотя может сыграть и правого, но из того, что я знаю, Максим Брагару, ну, не очень горит желанием играть в защите. Он уже наигрался у Григорчука.

И из-за этого для меня это очень странное подписание. И, честно говоря, с точки зрения анализа его профайла, я не считаю, что Максим Брагару – это качественный игрок для преодоления закрытого пространства. Я считаю, что Велетень сильнее Брагары. Ничем не лучше в этом плане Назаренко такого, какой он есть сейчас", – поделился Спиваковский в выпуске вСборная.

Добавим, что Брагару уже успел сыграть за Динамо в 3 матчах этого сезона, отметившись голом и ассистом. В начале сентября Максим неожиданно перебрался в Полесье на правах аренды.

