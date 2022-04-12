"Открылась Буча. 7 апреля уже можно было заезжать по гражданским, и мы туда поехали. Хотя было 50 на 50 – все заминировано. Мы общались с Надеиным, у него дом в Ирпене – у него там жили орки, поставили 2 растяжки у дома, убили 2 его охранников.

Реконструкция несмотря на войну – президент Вереса заявил о финальной стадии работ на стадионе Авангард

Но очень странно они себя повели – оставили свою одежду, автоматы, награбленную технику. Он думает, что они надели его вещи и скрылись", – поделился Поворознюк в интервью KDK.

Напомним, идет уже 48-й день наступления россиян на Украину. Оккупантов прогнали с северного направления, а мир с ужасом увидел последствия "русского мира" в Буче, Ирпене и других городах Киевской области.

"Алієв – нормальний пацан": екс-захисник Динамо пішов на війну – згадує Ярмоленка та Зозулю, ігнорує Сьоміна