"Очень много контроверсионной информации о компенсации Луческу – есть она или нет. Игорь Суркис по меньшей мере однажды говорил, что он этого делать не обязан. Я думаю, что Динамо все же хочет сделать тренерскую замену в более спокойной ситуации, не так как сейчас это сделал Шахтер.

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Моя точка зрения? Я очень не советовал Шахтеру сейчас делать то, что они сделали. Но я очень советую Динамо сделать именно то, что сделал Шахтер. Я думаю, что если сейчас придет любой человек на последние четыре тура первого круга, это точно даст плюс команде. Шовковский, Гусев, Костюк, кто-либо", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, поражение от СК Днепр-1 стало для Динамо вторым подряд. В начале сезона киевляне остались без еврокубков, а из Кубка Украины сенсационно вылетели от резервного состава Оболони.

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