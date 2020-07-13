"Очень сложно выиграть дерби, если даришь сопернику два гола": Артета считает поражение от Тоттенхэма несправедливым

Главный тренер Арсенала Микель Артета не стал критиковать своих игроков после поражения в дерби Северного Лондона (1: 2).

"Я разочарован очень разочарован, мне жаль парней. Игра и характер, который они проявили сегодня, вышли на это поле и показали, кто мы. Мы свели на нет старания противников, создали серьезное давление, заставляя их бить по мячу издали и защищаться в низком блоке.

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Это именно то, что мы хотели сделать. Но, очевидно, очень сложно выиграть дерби, если даришь сопернику два гола. Это огромный удар, потому что мы знаем результаты других команд в эти выходные. Но мы будем продолжать пытаться, пока у нас есть надежда. Это то, кем мы являемся на данный момент, и мы будем бороться двумя способами – через лигу или Кубок Англии. Мы должны сделать все, чтобы закончить так сильно, насколько это возможно", – цитирует Артету Goal.

Добавим, что поражение отбросило Арсенал на девятое место АПЛ – отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка.

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