Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук верит, что Франция не будет играть с финнами в полноги.

"Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре.

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Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира. Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка", – сказал Яремчук в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, уже сегодня "сине-желтые" на выезде сойдутся с Боснией и Герцеговиной в решающем поединке квалификации ЧМ-2022. Начало встречи в 21:45. В параллельном матче финны встретятся с немотивированными французами.

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