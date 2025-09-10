Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о своих впечатлениях после выездного поединка отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1).

– Досадная ничья. Что случилось сегодня? Почему не выиграли?

– Сложно сказать. В принципе, имели достаточно моментов, выигрывали 1:0. Одна контратака, подача, игра рукой, пенальти. Не повезло в таких моментах. Рефери назначил пенальти. Не успели забить второй мяч. Я не знаю, что сказать. Очень сложно сейчас анализировать эту игру. В принципе, контролировали, создавали моменты, но не смогли забить больше.

– Сегодня ты играл слева. Тебе самому комфортно так играть? Чувствовал ли, что мог бы дать больше сборной в центре?

– В принципе, мне без разницы. Я играл слева, но перед этим смещался внутрь, там Зинченко поднимался выше, еще Очеретько играл в центре. Мы все вместе втроем менялись. У нас есть взаимопонимание, и проблем в этом нет.

– После прилета в твой дом было сложно настроиться? Вообще, в каком он состоянии сейчас? Как твоя жена и ребенок?

– Конечно, психологически трудно, волнуешься и переживаешь за семью. Сейчас жена с ребенком переехали к родителям. Я думаю, вы видели на фотографиях – там прилетело в 15-й этаж. В тот момент вся семья была на 9-м этаже. На территории комплекса тоже все в обломках, много машин повреждено. Постоянно сыплются окна, повылетали окна во многих квартирах. Моя семья там не была, поэтому сейчас не знаю, – сказал Судаков в эфире Megogo.

