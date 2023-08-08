"Думаю, это очень важная вещь для нашей страны. У нас есть поддержка в Европе, у нас есть поддержка звезд футбола. Они показывают это на поле своим присутствием. Я уверен, что эта помощь, этот матч помогут тем детям, тем людям, которые в этом действительно нуждаются.

Команда Шевченко – команда Зинченко – 2:2 – видео голов и обзор благотворительной игры

Мы рассказывали всем участникам происходящего в Украине поединка. Они действительно слушали, они помогают даже без этого матча, им не нужно напоминать. То, что они делают сейчас – это очень важно для нас.

Как я получил приглашение на этот матч? Мне позвонили по телефону Зинченко и Шевченко и пригласили. Не было мыслей, я сразу сказал: Да. Я очень рад присутствовать на этой встрече. Я уверен, что мы сейчас объединились, мы вместе. Уверен, что очень скоро мы одержим нашу победу. Все присутствующие здесь, все люди в Европе – поддерживают нас. Я уверен, что всем миром мы вместе победим", – цитирует Реброва клубная пресс-служба Шахтера.

Напомним, собранные средства по благотворительному матчу Game4Ukraine пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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