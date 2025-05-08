Полузащитник Карпат Олег Очеретько, выступающий в команде на правах аренды от Шахтера, пока не может сказать, вернется ли он в донецкий клуб после завершения срока аренды в конце сезона.

– Ты сыграл 24 матча в УПЛ в этом сезоне. Насколько ты доволен своей игрой?

– Мне все нравится. Я очень радуюсь каждому моменту, находясь в этой команде – как в играх, так и в тренировках. Это для меня большой плюс, я набираюсь уверенности в себе и своих действиях.

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– Насколько высока вероятность, что останешься во львовском клубе?

– На этот вопрос пока не могу дать ответа, потому что сам не знаю, что будет дальше. Пока не понятно, буду ли здесь оставаться, или вернусь в Шахтер. Посмотрим уже после завершения сезона, – сказал Очеретько для Football.ua.

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