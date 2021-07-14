"Привет, украинцы. Я очень рад вернуться в свой настоящий дом. Привет людям из Металлиста, болельщикам и харьковчанам.

Жажа вспомнил самые большие премиальные в Металлисте – щедрость Ярославского не знала границ

Я очень рад вернуться сюда (стадион Металлист, – прим.), долгое время это место было моим домом. Здесь все еще очень красиво. Люблю Металлист. Давай, Металлист. Эдмар, где ты, мой друг?" – сказал Жажа на видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, бразилец дважды выступал за Металлист. Харьковчане купили Жажу в Хетафе за 500 тысяч евро в 2008 году, а продали за 4,2 млн в Трабзонспор в 2010-м. В 2013-м Ярославский и Ко вернули Коэльо из Аль Ахли за 2,5 млн, а в 2015-м отправили в китайский Лифань за 2 млн евро. В общем Жажа сыграл за Металлист 99 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча.

Нынешняя цель визита 35-летнего бразильца в Харьков пока неизвестна.

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