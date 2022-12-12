Ведущий программы "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский выделил двух игроков, которые могли бы реализовать себя в киноиндустрии.

"Я думаю Алиев, если снимать его под определенным ракурсом в определенном контенте. Мне кажется, что как персонаж он был бы максимально аутентичен.

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Если брать другой уровень, кого-то элегантного, то я общался с Зинченко по телефону, когда ему было 20 лет. Меня тогда очень поразила его дикция, язык. Он ответил очень низким тоном. Был очень умным мальчиком", – сказал Спиваковский в интервью YouTube-каналу XSPORT.

Напомним, Алиев некоторое время вел авторскую программу "Кент" на YouTube и даже снял клип на свою песню "Футбол в моей крови", а Зинченко регулярно появляется в выпусках своей жены на канале "Влада Седан".

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