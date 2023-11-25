"Надеемся, что Малиновский может быть более решительным. Это моя просьба. Он должен быть решительным на определенных участках поля, на стандартах.

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Команде очень нужны его качество и мощный удар. Мы все рассчитываем на Руслана", – цитирует Альберто Джилардино Pianetagenoa1893.

Напомним, что Руслан Малиновский после возвращения в Италию из Франции сыграл в 11 матчах за Дженоа. В активе украинского полузащитника две результативные передачи.

"Грифоны" сейчас находятся на 13 строчке, имея в своем активе 14 очков. В воскресенье, 26 ноября, Дженоа сыграет против Фрозиноне.

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