"Очень нужны его качество и мощный удар": тренер Дженоа рассекретил, чего ждет от Малиновского
Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино рассказал, что требует от украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Надеемся, что Малиновский может быть более решительным. Это моя просьба. Он должен быть решительным на определенных участках поля, на стандартах.
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Команде очень нужны его качество и мощный удар. Мы все рассчитываем на Руслана", – цитирует Альберто Джилардино Pianetagenoa1893.
Напомним, что Руслан Малиновский после возвращения в Италию из Франции сыграл в 11 матчах за Дженоа. В активе украинского полузащитника две результативные передачи.
"Грифоны" сейчас находятся на 13 строчке, имея в своем активе 14 очков. В воскресенье, 26 ноября, Дженоа сыграет против Фрозиноне.
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