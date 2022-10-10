10 октября вся Украина очнулась под массовые обстрелы россиян. Согласно сообщению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, захватчики выпустили 75 ракет, из которых 41 сбила ПВО.

Александрия – Металлист 1925: матч УПЛ отменен из-за массовых ракетных обстрелов Украины

Шахтер в своем Twitter опубликовал последствия обстрела столицы и обратился к землякам: "С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России. Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с Реалом, когда наша страна в опасности. Держись, Украина".

Встреча с мадридцами в четвёртом туре Лиги чемпионов состоится уже завтра, 11 октября, на Муниципальном стадионе в Варшаве. "Горняки" последнюю неделю тренируются в Польше.