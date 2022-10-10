"Очень непросто думать о матче с Реалом, пока страна в опасности": Шахтер – о многочисленных обстрелах Украины
Донецкий клуб поддержал украинцев после очередного террористического акта России.
10 октября вся Украина очнулась под массовые обстрелы россиян. Согласно сообщению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, захватчики выпустили 75 ракет, из которых 41 сбила ПВО.
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Шахтер в своем Twitter опубликовал последствия обстрела столицы и обратился к землякам: "С самого утра 10 октября вся Украина – под террористическим ракетным обстрелом России. Очень непросто думать о матче Лиги чемпионов с Реалом, когда наша страна в опасности. Держись, Украина".
Встреча с мадридцами в четвёртом туре Лиги чемпионов состоится уже завтра, 11 октября, на Муниципальном стадионе в Варшаве. "Горняки" последнюю неделю тренируются в Польше.