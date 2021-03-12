"Конкретных сроков, чтобы освоиться в Аталанте, я себе не ставил. Но понимал, что к новой жизни и новым требованиям привыкну не сразу. Очень мешает языковой барьер – сейчас усиленно учу итальянский.

Степаненко извинился за слова об "ужасных тренировках Гасперини"

Трудно общаться, хоть по-футбольному я все понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучения, как только узнал, что перехожу в Бергамо, сейчас занимаюсь с преподавателем.

Ну и, конечно, Руслан Малиновский очень помогает, если я что-то не понимаю. Он и его жена подсказывают нам, мне и моей девушке, и в быту. В общем, условия для того, чтобы играть, созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы.

Относительно тренировок Гасперини... Первое время было трудно, но сейчас уже привык. Дело в том, что в Бергамо я приехал прямо со сборов, в Шахтере мы только приступили к работе после отпуска. Но когда немного набрал форму – втянулся. С этим нет никаких проблем.

В конце концов, высокой интенсивностью меня не испугать.По тестам рекорды никогда не устанавливал, но в играх, действительно, мог выполнять большой объем. Здоровье, слава богу, позволяет. В Аталанте, безусловно, все немного по-другому, но ребята меня поддерживают. Говорят, что все так начинали, а самое важное, что в плане физики наша команда одна из лучших в европейском футболе, и это позволяет демонстрировать яркую и результативную игру.

Когда ждать моего дебюта в Бергамо? Надеюсь, что это произойдет уже скоро. Я работаю и хочу показать тренеру, что могу принести пользу команде", – сказал Коваленко в комментарии изданию Zbirna.com.

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