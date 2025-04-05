"Иван Калюжный заслужил быть в сборной своей игрой и результатом Александрии.

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По моему мнению, Мартынюк очень качественно играет каждый матч и заслуживает вызова в сборную. Шабанов тоже очень хорошо выступает – это опытный центральный защитник. Филиппов много забивает. В Александрии есть игроки, которых можно вызвать в сборную Украины, я в этом уверен", – сказал Олейник в интервью Українському футболу.

Напомним, Денис Олейник провел 12 матчей за национальную сборную Украины и отдал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне Александр Мартынюк, который играет за молодежную команду "сине-желтых", провел 23 матча за Александрию и сделал 1 ассист. Сейчас "горожане" занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ с 50-ю очками.

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