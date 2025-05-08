Капитан Александрии Артем Шабанов признался, что самым тяжелым для команды в этом сезоне стал четвертьфинал Кубка Украины против Шахтера.

– Вернемся к футболу. В нынешнем чемпионате вы потерпели лишь два поражения. А какой в целом для тебя, как для защитника, был самый тяжелый матч за Александрию?

– Наверное, четвертьфинальный поединок Кубка Украины против Шахтера. Это был очень изнурительный матч в физическом плане.

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Александрия, как по мне, выглядела достойно. Было обидно проиграть в дополнительное время, – признался защитник для Sport.ua.

К слову, Александрия потерпела минимальное поражение от донецкого Шахтера (0:1) в четвертьфинале Кубка Украины. В финале турнира, который пройдет в Житомире, встретятся киевское Динамо и Шахтер.

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