– Твое мнение об игровом спаде Бражка? Не может быть такого, что на этом сказались его отношения с блогершей Дашей Квитковой?

– Не думаю, что это влияет. Я к Володе отношусь замечательно, как и к Ванату и другим игрокам Динамо. Даже когда мы случайно встречаемся в городе, Бражко всегда проявляет ко мне уважение. Я ему желаю всего наилучшего.

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А то, что играет Михайленко, а не он, то это конкуренция. Михайленко – очень интересный игрок. Бражку теперь нужно доказывать и отвоевывать место в составе, но сделать это будет непросто. Думаю, в ответном матче против Хамруна Шовковский поставит Бражко в стартовом составе, а там все зависит от него, – сказал Милевский в интервью BLIK.ua.

К слову, в первом матче квалификации Лиги чемпионов Владимир Бражко вышел на поле на 80-й минуте, а Николай Михайленко отыграл весь поединок. В прошлом сезоне Бражко провел 37 матчей за Динамо, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Николай Михайленко сыграл 30 игр в кампании 2024/25, отметился двумя голами и одним ассистом.

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