– Он уже сделал вам предложение – как это было? Догадывались о таком его намерении?

– Это был настоящий сюрприз! Мы с Егором приехали на студию для обычной фотосессии, и я даже не подозревала, что этот день станет особенным. Сначала все шло по плану: мы фотографировались вместе, наслаждаясь моментами. Однако через некоторое время администратор зашел и спросил, на кого бронировалась студия, поскольку возникла ошибка в системе. Егор ответил, что на него, после чего администратор попросил его выйти и решить этот вопрос.

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Пока он вышел из студии для решения проблемы, фотограф продолжал фотографировать меня наедине. И вдруг в студию вернулся Егор с большим букетом красных роз – 101 роза! Эмоции переполняли меня, и я не смогла сдержать слез. Это было настолько чувственно и неожиданно! Его вид с букетом, а потом чувственные слова предложения – это была настоящая магия, которую я не могла и представить.

– Вы планируете свадьбу? Или уже обсуждали, какой она должна быть?

– Мы еще не разглашаем подробностей, потому что сами пока окончательно не решили, какой именно должна быть наша свадьба. Все в процессе, и мы хотим, чтобы этот день был идеальным для нас.

– Планируете брать его фамилию? Важно ли это для вас?

– Конечно, планирую! Для меня фамилия – это не просто формальность, а часть нашего будущего, нашей общей истории. Если мы строим жизнь вместе, то и фамилию хочется иметь общую.

– Как представляете вашу жизнь через 5 лет – с детьми, собаками, собственным делом?

– Через пять лет представляю свою жизнь рядом с любимым, в теплом семейном кругу. Очень хотим деток. Также планирую заниматься собственным делом, потому что имею высшее образование именно в этом направлении и всегда хотела реализовать себя как предприниматель. Верю, что можно сочетать семью и самореализацию, если рядом – поддержка и любовь , – сказала Анетт в интервью YeSport.

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