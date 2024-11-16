"Мы хорошо начали игру, но после неверного гола мы боролись, и последние 20 минут первого тайма были очень плохими. Сейчас трудно анализировать, но могу сказать, что я очень доволен вторым таймом, у нас был один из лучших таймов за всю мою работу.

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Игроки проделали великолепную работу, и это свидетельствует об их сильном менталитете. Мы немного разочарованы результатом последней части игры, но когда выступаешь на таком уровне, цена каждой ошибки очень высока. Команде нужно было время, чтобы отреагировать после гола, потому что игра стала сложнее психологически, но это также часть нашего процесса обучения, тяжелый путь, но часть развития.

Мы общались в перерыве, и я рад, что команда показала все это на поле. Смена Чакветадзе? Нам нужен был игрок с другими характеристиками, как Зурико, который мог бы лучше растянуть защиту соперника, что Давиташвили великолепно сделал. Не всегда в стартовом составе могут быть одни и те же 11 игроков, нужны изменения.

Мы знаем, что Лига наций – это также подготовка к отборочному этапу Чемпионата мира, поэтому нам нужно больше игроков, которые имеют опыт выступлений на международном уровне, и будет ротация в составе. 5 лет назад сборная Грузии была в дивизионе D, а сейчас она в дивизионе B, и мы имеем шанс перейти в дивизион A до последнего тура, что свидетельствует о прогрессе и развитии, который мы имеем.

В Чехию мы поедем с амбициями и ничего не исключено. Я не думаю, что правильным будет вопрос о том, готова ли команда играть в А-лиге, потому что если мы это сделаем, это не будет означать, что мы стали фантастической командой, или если мы не готовы, это означает, что мы стали худшей командой. Главное в таком случае не результат, а процесс развития, если мы хотим снова достичь того, чего достигли летом. Поэтому нужно продолжать работать и развиваться", – цитирует Вилли Саньйоля worldsport.

Напомним, что сборная Грузии имеет семь баллов после пяти туров, а Украина набрала пять очков.

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