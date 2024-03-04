"Очень достойный уровень": Михайленко подтвердил намерения вызвать сына Шевченко в юношескую сборную Украины
Главный тренер сборных Украины U-18 и U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями относительно сына Шевченко, Кристиана, и его перспектив дебютировать за "сине-желтых".
"Известно ли мне о том, что Кристиан Шевченко получил украинское гражданство и планируем ли вызывать его в юношескую сборную? Да, известно. Да, планируем.
Сын Шевченко получил гражданство Украины – тренер молодежной сборной уже рассчитывает на него, – СМИ
Я на контакте с тренерами, с аналитиками Уотфорда. Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, поэтому планируем его вызвать", – поделился Михайленко в комментарии Tribuna.
Напомним, 17-летний Кристиан Шевченко был включен в резервный состав сборной Украины U-19. Он также имел право выступать за сборные Англии или США, но выбрал Украину.
Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика