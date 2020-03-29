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Очаровательная жена Коваля спасается от скуки горячими танцами

18:56 137 Читати українською
Очаровательная жена Коваля спасается от скуки горячими танцами
Карина Левинская / Фото из открытых источников

Экс-голкипер Динамо, а ныне вратарь аравийского Аль-Фатеха Максим Коваль может гордиться талантом своей возлюбленной.

Карина Левинская, жена Максима Коваля, порадовала своих подписчиков в Instagram зажигательным танцем.

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Красавица сообщила, что такие идеи у нее появляются, когда делать нечего на карантине. Пара также воспитывает 4-летнюю дочь.

В нинишниму сезоне чемпионата Саудовской Аравии 27-летний Коваль провел 18 матчей.

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