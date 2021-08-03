"Футбол 24" знакомит с Викторией Ткачук, которая представит Украину в финальном забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио.

Символично, что 26-летняя уроженка Хмельницкой области представляет на токийской Олимпиаде Донбасс, напоминая всему миру о единстве нашей нации. Виктория Ткачук родилась в поселке Плищин Шепетовского района, а в 17 лет поступила в Донецкое училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Именно здесь и началась ее спортивная карьера.

Начиная с 2012-го Ткачук почти ежегодно добывает место на пьедестале национальных соревнований в своей коронной дисциплине – бег на 400 метров с барьерами. В 2015-м она стала бронзовым призером командного чемпионата Европы, а в 2016-м отправилась в составе нашей сборной на свои первые Олимпийские игры. Впрочем, на Олимпиаде в Рио завоевать медаль ей не удалось, украинка вылетела в полуфинале.

Разорванная футболка норвежского рекордсмена и трогательные эмоции украинки – фото дня в легкой атлетике на Олимпиаде

То, что Виктория представила Украину на Играх-2020 можно считать настоящим везением. В 2018-м она получила травму, которая заставила ее забыть о спорте на 2 года. Если бы не эпидемия и перенос Олимпиады, то Ткачук ни за что не попала бы в Токио. И даже отобраться на главный планетарный спортивный форум после двухлетней паузы было большим чудом.

После снятия коронавирусных ограничений Федерация легкой атлетики Украины решила организовать в Киеве забег барьеристок на 400 метров, чтобы предоставить им соревновательную практику. Именно этим шансом воспользовалась Виктория. Неожиданно для всех, после двух лет перерыва она преодолела линию финиша первой с результатом 54,56 секунды, и даже побила собственный рекорд 55,28. По состоянию на лето 2020-го она показала второе время в мировом сезоне после нидерландки Фемке Бол – 53,79.

На токийских Олимпийских играх обворожительная украинка стала настоящей сенсацией, добыв путевку в финал соревнований. Виктория покорила сердца украинских болельщиков, когда трогательно ждала результаты соперниц.

А уже завтра, 4 августа, Виктория Ткачук и другая украинка – Анна Рыжикова – будут соревноваться с Фемке Бол и другими лучшими легкоатлетками мира в финале Олимпиады в Токио. Старт в 05:30 по киевскому времени.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами