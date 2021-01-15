"Кирилл Ковалец принадлежит нам по контракту еще полтора года, поэтому нет смысла форсировать ситуацию с его продажей. К тому же появившаяся информация в интернете, что за Ковальца предлагают 500 тысяч евро – это всего лишь разговоры. Ведь никто по этому вопросу официально в клуб не обращался.

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Кирилл – очень важный для Александрии игрок, он нам самим нужен. Мы оцениваем Ковальца значительно дороже. Сейчас на просмотре находятся несколько потенциальных новичков, однако кто из них поедет на заключительный сбор в Турцию, станет известно 18 января, после контрольного матча основного состава с молодежным", – поделился Китаев в комментарии meta-ratings.

К слову, тренер александрийцев Владимир Шаран ранее анонсировал омоложение состава. Его подопечные завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке.

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