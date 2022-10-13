Известный журналист Игорь Цыганык не верит в победу киевлян в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с французами.

"Будет очень непростой матч. Динамо находится в сложной и турнирной и психологической ситуации. Они два гостевых матча в этой Лиге Европы проиграли на последних секундах Фенербахче и Ренну. Потеряли два важных зачетных балла. Это серьезный удар по моральному настроению команды.

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Я не думаю, что ситуация как-то кардинально изменится для Динамо. То есть, Ренн снова будет держать мяч, будет контролировать игру. Динамо придется искать свои моменты впереди, надеяться на удачные действия при стандартах.

Обыграть Ренн "бело-синим" в Кракове – мечта и необходимость. Тем не менее, французы пока выглядят в разы лучше киевлян. Здесь негде правды деть. Прогнозирую сложный матч и ничью", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок с Ренном состоится уже сегодня, 13 октября. Начало встречи в 19:45. После 3-х туров киевляне в турнирной таблице группы В идут последними без очков.

Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы