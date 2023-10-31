Сейчас Ноттингем Форрест – один из тех, кто мечтает лишь удержаться в высшем дивизионе Англии. Но был период, когда название этого клуба громко гремело на всю Европу.

В истории футбола достаточно историй, когда андердогам подчинялись самые высокие вершины. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о золотых временах английского Ноттингем Форест, который, несмотря на заявления скептиков, удостоился особого подвига.

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Кубок европейских чемпионов 1978-1979

Когда Брайан Клаф в 1975 году получил предложение возглавить Ноттингем Форест, его от этого шага отговаривали все, кто только мог. Даже один из членов комитета описал их как "наименее прогрессивный клуб в стране". Второй дивизион, 13-е место, ни одного проблеска на перспективы – на такое согласится только самоубийца. Впрочем, Клаф решил не просто пойти вразрез с общественным мнением, но и полностью его изменить.

Уже в мае Ноттингем выиграл в борьбе за повышение, а затем с первой попытки выиграл Премьер-лигу. Скептики ошеломленно чесали голову, но Клаф не собирался останавливаться и замахнулся на самую высокую награду в Европе. При том, что столп команды составляли ребята, с которыми он ишел с низов: Вел Андерсон, Мартин О'Нил, Иэн Бойер, Тони Вудкок и Джон Робертсон. Вот как творилась история без громких трансферов, а на самом характере. Кстати, Ларри Ллойда Клаф приобрел за стиральную машину, которую своими же руками забрал из публичной прачечной!

Судьба была ироничной: уже в первом этапе Ноттингем ждал действующий победитель Кубка европейских чемпионов – Ливерпуль. "Ловкие деревья" создали сенсацию – 2:0 в первом матче и нулевая ничья в ответе. Лагерь глоров Ноттингема увеличивался на глазах – этими ребятами невозможно было не восхищаться. Форест ответил благодарностью: 7:2 с АЭК по итогам двух матчей.

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Четвертьфинал с Грассхопером проблемным не был, а вот Кельн крови в полуфинале выпил: 3:3, 1:0 – и команда Клафа в финале! На дороге к кубку оставался только шведский Мальмё. Все решил гол Тревора Фрэнсиса, которого потом таки "заарканил" Манчестер Сити. Футбольная Англия сходила с ума – за три сезона Клаф превратил одного из аутсайдеров Второй лиги в победителя Кубка европейских чемпионов!

Кубок европейских чемпионов 1979-1980

Туманный Альбион снова представляют Форест и Ливерпуль. Мерсисайдцы уже в первом раунде "горят" в тбилисском Динамо и сходят с дистанции, а вот Ноттингем уверенно разобрался со шведским Эстером. Легкая прогулка с румынским Арджешем – и команда Клафа уже в плей-офф.

Берлинское Динамо "поплыло" уже в первом матче, поэтому в ответном матче Ноттингем играл вполсилы и позволил сопернику одержать минимальную победу. Форест берег силы на полуфинал, и это было хорошее решение, ведь Аякс как раз набирал обороты.

Клаф снова сделал ставку на первый матч и не прогадал – уверенная победа 2:0. Перед матчем в Амстердаме футболисты Форест пошли бродить по кварталу Красных фонарей и смаковать местное пиво. Клаф был не против – таким образом его ребята пытались сбросить давление и смаковать свою силу. Он знал, что команда умрет на поле, но добьется желаемого, поэтому не собирался опускать ребят с небес на землю, когда им нужно было тянуться к звездам. Амстердамцы во втором матче были просто ураганом атак, но Ноттингем был окрылен своим статусом. Лишь 0:1 – и опять вот он финал!

Сантьяго Бернабеу, 51 тысяча зрителей, в соседней раздевалке – Гамбург. Клаф пытался найти нужные слова, но отпустил эту идею, взглянув в глаза своих игроков. Там была уверенность, там была победа. Гамбург, наколотивший в течение турнира 19 голов, 5 из которых – в ворота самого Реала в полуфинале, выглядел бессильным перед обороной Форест. Ноттингему снова хватило одного гола, чтобы доказать свое преимущество – отметился "Пикассо из Форрест" Джон Робертсон.

История успеха Ноттингема – это о безумной вере в собственную силу, правильном сочетании людей и невероятном таланте тренера, сумевшего превратить в торнадо тех, кто едва плелся среди аутсайдеров Второй лиги.