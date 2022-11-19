"Я хочу сказать спасибо ребятам за то, что они смогли выиграть сегодня. Я вспоминал перед матчем, что в моей карьере не случалось игр, которые бы я проводил в свой день рождения. Сегодня впервые, и это победа.

Колос – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор скандального матча

Знали, как тяжело играть в Ковалевке. Потому победа для нас ценна. Мы удовлетворены результатом. Мы еще помнили наш удачный второй тайм в игре с Днепром-1, хотели не потерять настроение. Сегодня хорошо вошли в игру, забили гол, понимая, что будет на это сразу реакция соперника. После 1:1 не стали играть на удержание. Забили второй раз, и очень этому рады.

Благодарен ребятам, проявившим характер и в целом сыгравшим хорошо. По десятибалльной шкале мы сыграли сегодня на твердую "семерку". Команда поздравила меня с днем ​​рождения, много знакомых тоже. Впрочем, это обычный день", – цитирует Скрипника сайт Ворсклы .

Благодаря победе полтавчане поднялись на 6 строчку УПЛ, набрав 18 зачетных баллов. Колосс, имея на 2 пункта меньше, опустился на 8-ю позицию в турнирной таблице.