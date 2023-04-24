"Это футбол. Мы разочарованы и очень расстроены. Брайтон провел замечательную игру против Манчестер Юнайтед. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это грустно для нас и для наших болельщиков. Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает.

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Мы допустили некоторые ошибки в финальной трети поля, но я очень доволен игрой своих футболистов. В серии пенальти может случиться все что угодно. Марч – один из лучших игроков в нашей команде, и я горжусь им и другими, особенно сегодня.

Должны закрыть эту страницу и подумать о следующей игре в Ноттингеме. У нас много матчей и мы хотим попасть в еврокубки", – рассказал наставник "чаек" после игры.

Напомним, что Брайтон проиграл в серии пенальти Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка Англии. Марч, подойдя к мячу, пробил выше ворот.

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