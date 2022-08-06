Напряженная ситуация в Израиле не позволила провести товарищеский матч между именитыми клубами.

Атлетико и Ювентус отказались от идеи очного спарринга в Тель-Авиве, сообщает Marca.

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Встреча была запланирована на вечер воскресенья (7 августа). Впрочем, вчера произошло серьезное обострение между Израилем и сектором Газа. Израильские военные устранили одного из лидеров палестинских джихадистов, на что они ответили массированным ракетным обстрелом. Большинство снарядов сбивает мощная ПВО Израиля, однако в таких условиях вряд ли следует думать о футболе.

Атлетико и Ювентус еще могут провести спарринг, но в другом месте. У грандов остается более недели до старта чемпионатов Испании и Италии.

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